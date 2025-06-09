Співробітники поліції евакуювали із Берислава Херсонської області поранену російськими окупантами жінку та її матір.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“49-річна місцева жителька зазнала осколкових поранень руки та ноги внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого дрону поблизу її домівки”, - йдеться у повідомленні.

Хоча поранена жінка перебувала у стабільному стані, вона потребувала термінової госпіталізації. З нею перебувала і її 86-річна матір.

Правоохоронці прибули до пораненої, перенесли жінку до автомобіля та оперативно доставив її з матір'ю до безпечного місця.

Там поранену передали лікарям, а її матір доправили до безпечної місцевості.