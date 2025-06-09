FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену росіянами жінку та її матір

49-річну жінку поранили російським дроном.

Співробітники поліції евакуювали із Берислава Херсонської області поранену російськими окупантами жінку та її матір.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“49-річна місцева жителька зазнала осколкових поранень руки та ноги внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого дрону поблизу її домівки”, - йдеться у повідомленні. 

Хоча поранена жінка перебувала у стабільному стані, вона потребувала термінової госпіталізації. З нею перебувала і її 86-річна матір. 

Правоохоронці прибули до пораненої, перенесли жінку до автомобіля та оперативно доставив її з матір'ю до безпечного місця. 

Там поранену передали лікарям, а її матір доправили до безпечної місцевості. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies