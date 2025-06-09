​На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

На території Печенізької громади Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 79-річний житель міста Харків відпочивав на Печенізькому водосховищі в с. Мартове та біля берега наступив на невідомий вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухове поранення, травматичну ампутацію верхньої третини гомілки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція закликає громадян утриматись від відвідування лісів, полів, лісосмуг та місць, де велись бойові дії.