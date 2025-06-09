Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії

У Нікополі через російський обстріли заигнув чоловік, ще один — поранений.

Ворожа армія упродовж дня знову атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосовуючи дрони та артилерію.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілий день ворог атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській і Томаківській громадах. Застосовував БаЛА та артилерію", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару по Нікополю один чоловік загинув, ще один — отримав поранення. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені гімназія, сільськогосподарське підприємство, трактор і вантажівка. Зачепило лінію електропередач. Сталося кілька пожеж сухої трави, їх загасили.

За уточненою інформацією, через ранковий удар по Покровській громаді там понівечені гараж, газогін та лінія електропередач.

На Синельниківщині агресор поцілив по Маломихайлівській та Новопавлівській громадах. Вдарив безпілотником й КАБами. Побиті автівка і приватний будинок.