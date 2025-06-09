Із Сумщини необхідно евакуювати ще більше 34 тисяч осіб, - поліція

Станом на сьогодні евакуйовані всі мешканці 59 населених пунктів 5-кілометрової прикордонної зони.

За минулий тиждень із населених пунктів Сумської області евакуйовано 897 осіб, серед яких 137 дітей. Загальна кількість населення області, що на даний час підлягає евакуації, перевищує 34 тисячі.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в поліції Сумщини.

"За минулий тиждень по області евакуйовано 897 осіб, з них 137 – діти. Загальна кількість населення Сумщини, яке наразі підлягає евакуації, становить 34 тис. 764 особи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, у зв'язку із загостренням ситуації, зокрема, на прикордонні, кількість евакуйованих зростає. Йдеться, зокрема, про Миколаївську та Хотінську громади.

Також станом на сьогодні евакуйовані всі мешканці 59 населених пунктів 5-кілометрової прикордонної зони.

Разом із тим, евакуація із міста Суми не оголошувалася, люди виїжджають з міста на власний розсуд.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми, за його словами, наразі немає.