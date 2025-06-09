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У центрі Києва з автомобіля обміну валют за допомогою мотузки викрали 15 млн гривень

Організатору повідомили про підозру, його спільники встановлюються.

У центрі Києва з автомобіля обміну валют за допомогою мотузки викрали 15 млн гривень
Фото: Прокуратура Києва

У центрі Києва з автомобіля, який належить пункту обміну валют, викрали 15 млн гривень. Організатору крадіжки повідомили про підозру.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

Встановлено, що підозрюваний організував схему заволодіння грошима. Майже рік чоловік зі спільниками готувались до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. 

Зловмисники знали, що значні суми грошей певний час знаходяться у багажному відділені машини, яка знаходиться біля обміну валют. Аби дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень. 

Фото: Прокуратура Києва

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі. 

Чоловіку вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень. Його спільники встановлюються. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 
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