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На Закарпатті викрили схему перевезення чоловіків у Румунію під виглядом худоби

Затримано водія, пастуха та чотриьох військовозобов'язаних. 

На Закарпатті викрили схему перевезення чоловіків у Румунію під виглядом худоби
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники викрили переправників, які збиралися перевезти в Румунію чотирьох військовозобов’язаних чоловіків - двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини - під виглядом виїзду на випасання худоби. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

До оборудки зловмисники залучили пастуха – жителя села Розтоки та водія вантажного автомобіля підвищеної прохідності "ГАЗ-66" – жителя міста Рахів. 

"Обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще – три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були рухатися в Румунію", - розповіли прикордонники. 

За наданий "сервіс" ділки розраховували заробити з усіх своїх "підопічних" 18 тисяч доларів США.

Під час огляду місця події та обшуку правоохоронці виявили і вилучили "ГАЗ-66", гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони тощо.

Водія та пастуха затримали в порядку ст.208 КПК України. Обом чоловікам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ.

Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Фото: ДПСУ
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