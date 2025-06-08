Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку або відрядження, - ДПСУ

У відпустку не можуть проїхати заброньовані чоловіки - держслужбовці, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду №57.

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон як у службове відрядження, так і у відпустку.

Про це у телеетері заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Можливість є у тих, хто заброньовані, перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку", - зазначив Демченко.

Він додав, що у відпустку не можуть проїхати заброньовані чоловіки від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби і підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду №57.

Також якщо стосовно них від тієї структури, де вони працюють, була надала інформація до ДПСУ про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження.

"Ті чоловіки, які не перебувають на таких посадах, можуть перетнути кордон і у відпустку із зазначенням у документах про те, що та структура, за якою вони є заброньованими, надає таку можливість", - підсумував Демченко.

Як повідомлялося, Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, які є критичними для потреб ЗСУ.