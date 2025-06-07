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Бійці ДПСУ знищили артилерійський розрахунок ЗС РФ на Запоріжжі

Також знищені ворожі гаубиці Д-30.

Бійці ДПСУ знищили артилерійський розрахунок ЗС РФ на Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Бійці 8-го загону Державної прикордонної служби України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів знищили ворожий артилерійський розрахунок та дві російські замасковані 122-міліметрові гаубиці Д-30.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Дві одиниці ворожої техніки і особовий склад противника уразили прикордонники на Запорізькому напрямку. Бійці 8 прикордонного загону виявили пару замаскованих 122-мм гаубиць Д-30 та їх артилерійський розрахунок. Озброївшись FPV-дронами, прикордонники не лише вивели з ладу вогневі засоби ураження окупантів, а й ліквідували нападників", - ідеться у повідомленні.
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