Андрющенко: росіяни перекидають резерви через Маріуполь у напрямку Пологів на Запоріжжя

У Маріуполі зафіксували перекидання військової техніки росіян у напрямку Пологів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо перекидання військової техніки та живої сили з Донецького напряму в напрям Розівка/Пологи (Запорізька область). Зокрема мінімум нових 5 САУ (на вигляд - свіже вироблених), кілька танків різних модифікацій в районі с. Касянівка на північ від Маріуполя по трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк", — ідеться у повідомленні.

Також фіксують збільшення присутності підрозділів Росгвардії з розквартируванням на заводі імені Ілліча в Маріуполі.

На думку ексрадника, це черговий раз доводить фінальну стадію підготовки до початку наступальних дій на Запоріжжі по ділянці Пологівсько-Розівської зони.