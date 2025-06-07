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Андрющенко: росіяни перекидають резерви через Маріуполь у напрямку Пологів на Запоріжжя

Ворог перекидає САУ і танки різних модифікацій.

Андрющенко: росіяни перекидають резерви через Маріуполь у напрямку Пологів на Запоріжжя
Фото: ukrinform.ua

У Маріуполі зафіксували перекидання військової техніки росіян у напрямку Пологів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє ексрадник  мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо перекидання військової техніки та живої сили з Донецького напряму в напрям Розівка/Пологи (Запорізька область). Зокрема мінімум нових 5 САУ (на вигляд - свіже вироблених), кілька танків різних модифікацій в районі с. Касянівка на північ від Маріуполя по трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк", — ідеться у повідомленні.

Також фіксують збільшення присутності підрозділів Росгвардії з розквартируванням на заводі імені Ілліча в Маріуполі.

На думку ексрадника, це черговий раз доводить фінальну стадію підготовки до початку наступальних дій на Запоріжжі по ділянці Пологівсько-Розівської зони.

  • Навесні окупанти почали перекидати ППО і РЕБ із окупованого Криму на ТОТ Херсонщини, що свідчить про зростання паніки серед російських військових. 
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