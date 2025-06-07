Росіяни вдарили по Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблі

На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок

Уночі 7 червня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки, загинуло подружжя.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя — 56-річний чоловік та 54-річна жінка", — ідеться у повідомленні.