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Росіяни вдарили по Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблі

Унаслідок ворожого удару по Херсону загинуло подружжя.

Росіяни вдарили по Херсону: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблі
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

Уночі 7 червня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки, загинуло подружжя. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки — пошкоджено дві багатоповерхівки. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло подружжя — 56-річний чоловік та 54-річна жінка", — ідеться у повідомленні.
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