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"Укрзалізниця" попередила про посилені безпекові заходи та затримки поїздів

Робота перевізника в умовах війни становить постійний ризик.

"Укрзалізниця" попередила про посилені безпекові заходи та затримки поїздів
Фото: Укрзалізниця

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook заявив, що пасажирам варто бути пильними та готовими до певних змін у роботі перевізника через російську загрозу.

За словами Перцовського, співробітники почали все частіше знаходити на коліях пристрої, сконструйовані для того, щоб потяги сходили з рейок. На окремих ділянках росіяни буквально женуться за рухомим складом FPV-дронами.

У зв'язку з постійним ризиком та в умовах неможливості "авіаційного сценарію", коли роботу перевізника було просто згорнуто, в "Укрзалізниці" посилять безпекові заходи. Голова правління попросив пасажирів прибувати на вокзали раніше - хоча б за 20-30 хвилин до відправлення потяга - а також планувати подорожі з увахуванням можливих затримок. 
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