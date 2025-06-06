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Лекорню: французькі компанії вироблятимуть дрони на українській землі

Цим займеться, зокрема, французький виробник автомобілів.

Лекорню: французькі компанії вироблятимуть дрони на українській землі
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню розповів про перспективи співпраці з Україною у виробництві дронів.

Про це повідомляє Le Monde.

“Ми розпочнемо абсолютно безпрецедентне партнерство, в якому великий французький виробник автомобілів — я не називатиму його імені, бо це вони самі повинні оголосити — об'єднає зусилля з французьким оборонним малим та середнім підприємством, щоб обладнати виробничі лінії в Україні для виробництва дронів”, — повідомив Лекорню.

Міністр не уточнив, які типи дронів будуть виготовлятись французькими компаніями. 

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Водночас він додав, що ці ж дрони будуть передані і французькій армії “для проведення постійної тактичної та оперативної підготовки, яка відображає реальність” конфлікту в Україні. Українці в, в свою чергу, нададуть відгуки про те, як вони використовують дрони в цій війні.

Лекорню уточнив, що немає потреби, аби на виробництві працювали громадяни Франції, оскільки українці кращі “у своїй здатності проектувати безпілотники та, перш за все, розробляти необхідну доктрину”.
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