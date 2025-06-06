​Росіяни атакували тракториста на Херсонщині

Російська окупаційна армія атакувала мирного мешканця у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на тракториста, який працював у полі поблизу Урожайного”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки росіян 20-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ноги.
Пораненого чоловіка шпиталізували для надання медичної допомоги. медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
- 6 червня російська окупаційна армія атакувала з безпілотника автомобіль поблизу Зимівника на Херсонщині.
- Того ж дня унаслідок ранкового обстрілу Херсона з пораненнями до лікарів звернулася медпрацівниця.