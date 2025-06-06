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​Росіяни атакували тракториста на Херсонщині

Чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості.

​Росіяни атакували тракториста на Херсонщині
Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія атакувала мирного мешканця у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на тракториста, який працював у полі поблизу Урожайного”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки росіян 20-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення ноги. 

Пораненого чоловіка шпиталізували для надання медичної допомоги. медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
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