OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

Одна людина поранена.

Протягом дня росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину
пошкодження після російсьих обстрілів Дніпропетровщини 6 червня 2025 року
Фото: Facebook/Сергій Лисак

Росіяни протягом дня здійснили понад 30 атак на територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, удари були спрямовані по трьох районах області.

«По Нікопольському цілив з артилерії, скеровував дрони. Було гучно у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах», — зазначив Лисак.

Унаслідок обстрілів постраждав 50-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він перебуватиме під амбулаторним наглядом.

Пошкоджені також декілька підприємств, об’єкти інфраструктури, ринок. У багатоповерхівці виникла пожежа. Також потрощені два приватні будинки, мікроавтобус і два легкових автомобілі.

У Синельниківському районі по Новогригорівській громаді російські війська застосували FPV-дрон. Загорілася суха трава, пожежу ліквідували.

Таку ж атаку ворог здійснив по Грушівській громаді Криворізького району.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies