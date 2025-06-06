Протягом дня росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

пошкодження після російсьих обстрілів Дніпропетровщини 6 червня 2025 року

Росіяни протягом дня здійснили понад 30 атак на територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, удари були спрямовані по трьох районах області.

«По Нікопольському цілив з артилерії, скеровував дрони. Було гучно у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах», — зазначив Лисак.

Унаслідок обстрілів постраждав 50-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він перебуватиме під амбулаторним наглядом.

Пошкоджені також декілька підприємств, об’єкти інфраструктури, ринок. У багатоповерхівці виникла пожежа. Також потрощені два приватні будинки, мікроавтобус і два легкових автомобілі.

У Синельниківському районі по Новогригорівській громаді російські війська застосували FPV-дрон. Загорілася суха трава, пожежу ліквідували.

Таку ж атаку ворог здійснив по Грушівській громаді Криворізького району.