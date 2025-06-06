​15 років тюрми отримав експрацівник залізничної станції, який коригував обстріли Сумщини

Зрадник фотографував позиції Сил оборони і передавав дані куратору з ФСБ.

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, затриманого під час контрдиверсійної операції на Сумщині у червні 2022 року.

Про це повідомила Служба безпеки.

Як встановило слідство, колишній працівник залізничної станції передавав росіянам координати українських військових позицій у прикордонних районах. Зібрані дані ворог використовував для артилерійських обстрілів і спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ.

Зрадник обходив місцевість біля кордону, фотографував позиції Сил оборони і передавав дані куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон і комп’ютер із доказами співпраці з РФ.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.