​15 років тюрми отримав експрацівник залізничної станції, який коригував обстріли Сумщини

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, затриманого під час контрдиверсійної операції на Сумщині у червні 2022 року.
Про це повідомила Служба безпеки.
Як встановило слідство, колишній працівник залізничної станції передавав росіянам координати українських військових позицій у прикордонних районах. Зібрані дані ворог використовував для артилерійських обстрілів і спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ.
Зрадник обходив місцевість біля кордону, фотографував позиції Сил оборони і передавав дані куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.
Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон і комп’ютер із доказами співпраці з РФ.
Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.