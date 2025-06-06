Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​15 років тюрми отримав експрацівник залізничної станції, який коригував обстріли Сумщини

Зрадник фотографував позиції Сил оборони і передавав дані куратору з ФСБ.

​15 років тюрми отримав експрацівник залізничної станції, який коригував обстріли Сумщини
затримання зрадника

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, затриманого під час контрдиверсійної операції на Сумщині у червні 2022 року.

Про це повідомила Служба безпеки.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як встановило слідство, колишній працівник залізничної станції передавав росіянам координати українських військових позицій у прикордонних районах. Зібрані дані ворог використовував для артилерійських обстрілів і спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ.

Зрадник обходив місцевість біля кордону, фотографував позиції Сил оборони і передавав дані куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон і комп’ютер із доказами співпраці з РФ.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies