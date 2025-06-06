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МАГАТЕ заявило про серію вибухів поблизу Запорізької АЕС

Це вже вчетверте від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак.

МАГАТЕ заявило про серію вибухів поблизу Запорізької АЕС
Російські військові охороняють територію окупованої Запорізької атомної електростанції, вересень 2022 року
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про щонайменше 5 вибухів уранці 5 червня на Запорізькій атомній електростанції. 

Про це повідомила пресслужба агентства.

Команда спостерігачів МАГАТЕ, що працює безпосередньо на ЗАЕС, заявила про щонайменше п'ять вибухів 5 червня між 11:30 та 13:45, кожному з яких передувала стрілянина. Також постріли пролунали близько 14:00. Це вже вчетверте від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак.

ЗАЕС повідомила команді МАГАТЕ, що всі інциденти стосувалися "нейтралізації безпілотників" поблизу приміщень навчального центру. Повідомлень про будь-які пошкодження центру не надходило.

"Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захищеності, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

  • Гроссі 29 травня повідомив, що стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.
  • Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію. Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.
  • Виходячи з місця розташування та напрямку робіт, Greenpeace повідомив, що метою проєкту було підключити нові лінії електропередач до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції, що знаходиться приблизно за 140 миль на захід.
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