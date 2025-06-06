МАГАТЕ заявило про серію вибухів поблизу Запорізької АЕС

Це вже вчетверте від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про щонайменше 5 вибухів уранці 5 червня на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба агентства.

Команда спостерігачів МАГАТЕ, що працює безпосередньо на ЗАЕС, заявила про щонайменше п'ять вибухів 5 червня між 11:30 та 13:45, кожному з яких передувала стрілянина. Також постріли пролунали близько 14:00. Це вже вчетверте від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак.

ЗАЕС повідомила команді МАГАТЕ, що всі інциденти стосувалися "нейтралізації безпілотників" поблизу приміщень навчального центру. Повідомлень про будь-які пошкодження центру не надходило.

"Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захищеності, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.