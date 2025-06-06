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Президент відзначив державними нагородами українських журналістів

Відповідний указ підписаний 6 червня 2025 року. 

Президент відзначив державними нагородами українських журналістів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Сьогодні, 6 червня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських журналістів. 

Про це йдеться в Указі №391/2025 на сайті Офісу президента. 

"За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю", – зазначено у документі. 

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня народили Любиша-Кірдея Івана Михайловича — телевізійного журналіста Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначили:

  • Алфьорова Олександра Анатолійовича — провідного фахівця редакції творчо-виробничого об’єднання дирекції Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ
  • Базара Олега Михайловича — журналіста, офіцера сил оборони України, м. Київ
  • Байрачну Юлію Анатоліївну — власного кореспондента відділу Головної редакції Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», м. Київ
  • Бориска Павла Сергійовича — оператора відділу іноземного підприємства «1+1 Продакшн», м. Київ
  • Власова Дмитра Івановича — старшого відеожурналіста Представництва Британської телерадіомовної корпорації «Бі-Бі-Сі», м. Київ
  • Гайову Ірину Андріївну — директора товариства «Маяк-медіа», Чернігівська область
  • Ганницького Михайла Олександровича — генерального директора товариства «Українське незалежне інформаційне агентство новин», м. Київ
  • Ганнущака Руслана Васильовича (посмертно) — воєнного фотографа, оператора, репортера
  • Гнідого Віталія Дмитровича — телевізійного журналіста Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ
  • Демух Тетяну Юріївну — військового кореспондента товариства «Ми – Україна», м. Київ
  • Дехтяренко Анастасію Миколаївну — журналіста, ведучу програм телеканалу «24 канал» акціонерного товариства «ТРК Люкс», м. Київ
  • Зарву Павла Андрійовича — військового кореспондента, оператора, фотографа незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми
  • Іванчика Миколу Андрійовича — фахівця-відеографа управління філії «Чернігівська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
  • Ільченка Микиту Андрійовича — фахівця відділу департаменту «UNITED 24» Державного підприємства «Дія», м. Київ
  • Калініченко Наталію Євгенівну — директора товариства «Медіа-Центр «Білопільщина», Сумська область
  • Кусмарову Катерину Владиславівну — провідного кореспондента відділу служби товариства «КІНОКІТ», м. Харків
  • Левченко Ірину Василівну — директора та головного редактора товариства «Газета «Бучанські новини», Київська область
  • Літовченко Дар’ю Андріївну — кореспондента відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ
  • Мараєва Владлена Ростиславовича — автора і ведучого YouTube-каналу «Історія без міфів», провідного наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України
  • Матвієнка  Дмитра Валерійовича — телеоператора відділу департаменту товариства «СЛМ Новини», м. Київ
  • Нужненка Сергія Миколайовича — фотожурналіста, воєнного кореспондента некомерційної інформаційної служби «Радіо Свобода» та міжнародних медіа, м. Київ
  • Резнік Соломію Любомирівну — спеціального кореспондента відділу редакції Центру інформаційних ресурсів, лейтенанта
  • Салій Ірину Ростиславівну — редактора видання «Судовий репортер», Київська область
  • Яцину Альону Сергіївну — головного редактора незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми

Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримав Буткевич Максим Олександрович — журналіст та ведучий програм, старший лейтенант резерву Збройних Сил України.

Нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

  • Гладенко Катерину Петрівну — головного редактора бюро філії «Сумська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
  • Хамазу Вікторію Олександрівну — кореспондента філії «Черкаська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Нагородили медаллю «За військову службу Україні»:

  • Кобу Романа Петровича — журналіста, старшого лейтенанта Збройних Сил України
  • Рибченкова Геннадія Анатолійовича — журналіста, сержанта Збройних Сил України

Нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» Чорнея Юрія Ілліча — журналіста, старшого лейтенанта Збройних Сил України.

Указ підписаний сьогодні, 6 червня. 

  • День журналіста — щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. Його відзначають 6 червня. 
  • Свято встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.
  • За дату святкування визначено 6 червня — день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.
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