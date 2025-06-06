Президент відзначив державними нагородами українських журналістів

Сьогодні, 6 червня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських журналістів.

Про це йдеться в Указі №391/2025 на сайті Офісу президента.

"За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю", – зазначено у документі.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня народили Любиша-Кірдея Івана Михайловича — телевізійного журналіста Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначили:

Алфьорова Олександра Анатолійовича — провідного фахівця редакції творчо-виробничого об’єднання дирекції Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

Базара Олега Михайловича — журналіста, офіцера сил оборони України, м. Київ

Байрачну Юлію Анатоліївну — власного кореспондента відділу Головної редакції Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», м. Київ

Бориска Павла Сергійовича — оператора відділу іноземного підприємства «1+1 Продакшн», м. Київ

Власова Дмитра Івановича — старшого відеожурналіста Представництва Британської телерадіомовної корпорації «Бі-Бі-Сі», м. Київ

Гайову Ірину Андріївну — директора товариства «Маяк-медіа», Чернігівська область

Ганницького Михайла Олександровича — генерального директора товариства «Українське незалежне інформаційне агентство новин», м. Київ

Ганнущака Руслана Васильовича (посмертно) — воєнного фотографа, оператора, репортера

Гнідого Віталія Дмитровича — телевізійного журналіста Міжнародної інформаційної агенції «Reuters» в Україні, м. Київ

Демух Тетяну Юріївну — військового кореспондента товариства «Ми – Україна», м. Київ

Дехтяренко Анастасію Миколаївну — журналіста, ведучу програм телеканалу «24 канал» акціонерного товариства «ТРК Люкс», м. Київ

Зарву Павла Андрійовича — військового кореспондента, оператора, фотографа незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми

Іванчика Миколу Андрійовича — фахівця-відеографа управління філії «Чернігівська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Ільченка Микиту Андрійовича — фахівця відділу департаменту «UNITED 24» Державного підприємства «Дія», м. Київ

Калініченко Наталію Євгенівну — директора товариства «Медіа-Центр «Білопільщина», Сумська область

Кусмарову Катерину Владиславівну — провідного кореспондента відділу служби товариства «КІНОКІТ», м. Харків

Левченко Ірину Василівну — директора та головного редактора товариства «Газета «Бучанські новини», Київська область

Літовченко Дар’ю Андріївну — кореспондента відділу редакції Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ

Мараєва Владлена Ростиславовича — автора і ведучого YouTube-каналу «Історія без міфів», провідного наукового співробітника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України

Матвієнка Дмитра Валерійовича — телеоператора відділу департаменту товариства «СЛМ Новини», м. Київ

Нужненка Сергія Миколайовича — фотожурналіста, воєнного кореспондента некомерційної інформаційної служби «Радіо Свобода» та міжнародних медіа, м. Київ

Резнік Соломію Любомирівну — спеціального кореспондента відділу редакції Центру інформаційних ресурсів, лейтенанта

Салій Ірину Ростиславівну — редактора видання «Судовий репортер», Київська область

Яцину Альону Сергіївну — головного редактора незалежного видання «Кордон. Медіа», м. Суми

Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримав Буткевич Максим Олександрович — журналіст та ведучий програм, старший лейтенант резерву Збройних Сил України.

Нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Гладенко Катерину Петрівну — головного редактора бюро філії «Сумська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Хамазу Вікторію Олександрівну — кореспондента філії «Черкаська регіональна дирекція» Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Нагородили медаллю «За військову службу Україні»:

Кобу Романа Петровича — журналіста, старшого лейтенанта Збройних Сил України

Рибченкова Геннадія Анатолійовича — журналіста, сержанта Збройних Сил України

Нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» Чорнея Юрія Ілліча — журналіста, старшого лейтенанта Збройних Сил України.

Указ підписаний сьогодні, 6 червня.