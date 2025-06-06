Руйнувань зазнав готель «Мотор», де зупинилася частина складу національної команди. На щастя, серед спортсменів немає жертв та поранених.

У Луцьку спортсмени збірної України потрапили під російський обстріл.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Сьогодні під обстріл з боку Росії потрапили спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України.

По житлових районах та центру міста було випущено шість ракет та п'ятнадцять безпілотників Shahed.

Серед цілей атаки, яка тривала з 1:00 до 6:00, був готель «Мотор», де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної команди. На щастя, серед спортсменів немає жертв та поранених.

“Ми ще раз закликаємо світ звернути термінову увагу на злочини, скоєні російською армією на території України. Україна стояла і продовжуватиме стояти та боротися за свою незалежність і правду”, – йдеться в заяві Федерації легкої атлетики України.