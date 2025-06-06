У Луцьку спортсмени збірної України потрапили під російський обстріл.
Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.
Сьогодні під обстріл з боку Росії потрапили спортсмени збірної України, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України.
По житлових районах та центру міста було випущено шість ракет та п'ятнадцять безпілотників Shahed.
Серед цілей атаки, яка тривала з 1:00 до 6:00, був готель «Мотор», де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної команди. На щастя, серед спортсменів немає жертв та поранених.
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“Ми ще раз закликаємо світ звернути термінову увагу на злочини, скоєні російською армією на території України. Україна стояла і продовжуватиме стояти та боротися за свою незалежність і правду”, – йдеться в заяві Федерації легкої атлетики України.