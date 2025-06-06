Чернігів зазнав комбінованої атаки. У місті – знеструмлення, є поранені

Уночі п'ятниці росіяни вдарили по Чернігову. Ворог застосував безпілотники типу "Герань-2" і балістику – крилату ракету та "Іскандер-М". Загалом було 14 вибухів.
Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.
"Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", – сказав він.
Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і підприємство. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
"Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла", – додав очільник адміністрації.
Атака 6 червня
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.
- У Луцьку п'ятеро поранені внаслідок влучання в багатоповерхівку.
- У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. 10 людей поранені.
- У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.
- У Києві убиті четверо людей, з них троє – рятувальники. Поранені 20.
- У Полтавській області – троє поранених.