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Чернігів зазнав комбінованої атаки. У місті – знеструмлення, є поранені

Під завалами можуть залишатися люди. 

Чернігів зазнав комбінованої атаки. У місті – знеструмлення, є поранені
Наслідки атаки в Чернігові
Фото: Вячеслав Чаус у Telegram

Уночі п'ятниці росіяни вдарили по Чернігову. Ворог застосував безпілотники типу "Герань-2" і балістику – крилату ракету та "Іскандер-М". Загалом було 14 вибухів. 

Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус. 

"Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", – сказав він.

Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і підприємство. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

Наслідки атаки по Чернігову
Фото: Вячеслав Чаус у Telegram
Наслідки атаки по Чернігову

Наслідки атаки
Фото: Вячеслав Чаус у Telegram
Наслідки атаки

"Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла", – додав очільник адміністрації. 

Атака 6 червня
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