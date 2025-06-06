Чернігів зазнав комбінованої атаки. У місті – знеструмлення, є поранені

Під завалами можуть залишатися люди.

Уночі п'ятниці росіяни вдарили по Чернігову. Ворог застосував безпілотники типу "Герань-2" і балістику – крилату ракету та "Іскандер-М". Загалом було 14 вибухів.

Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.

"Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості", – сказав він.

Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і підприємство. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: Вячеслав Чаус у Telegram Наслідки атаки по Чернігову

Фото: Вячеслав Чаус у Telegram Наслідки атаки

"Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла", – додав очільник адміністрації.

Атака 6 червня