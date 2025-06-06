Армія ворога за добу втратила 1160 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 окупантів, 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 993 910 (+1160) осіб,
- танків ‒ 10889 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,
- артилерійських систем – 28794 (+44) од,
- РСЗВ – 1406 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
- крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).
Дані уточнюються.