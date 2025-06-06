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Армія ворога за добу втратила 1160 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 993 910 окупантів. 

Армія ворога за добу втратила 1160 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 окупантів, 2 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи та 3 засоби ППО. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 993 910 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 10889 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28794 (+44) од,
  • РСЗВ – 1406 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,
  • літаків – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
  • крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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