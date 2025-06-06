У Хмельницькій області є пошкодження внаслідок атаки

За попередніми даними, без поранених.

Уночі під ударом ворога перебувала і Хмельницька область. Пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди, парка і дві машини.

За попередніми даними, минулося без поранених. Наслідку продовжують уточнювати, повідомили в ОВА.

"На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.