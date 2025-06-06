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У Хмельницькій області є пошкодження внаслідок атаки

За попередніми даними, без поранених. 

У Хмельницькій області є пошкодження внаслідок атаки
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Уночі під ударом ворога перебувала і Хмельницька область. Пошкоджено приватний будинок, дві господарські споруди, парка і дві машини.

За попередніми даними, минулося без поранених. Наслідку продовжують уточнювати, повідомили в ОВА

"На місці працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні. 

  • У ніч на 6 червня Росія завдала чергового масованого удару по українцях. Вибухи лунали в різних регіонах, зокрема Києві, Рівненській і Львівській областях.
  • У Києві відомо про чотирьох убитих і 20 поранених. 
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