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Росіяни атакували Київ "шахедами" та балістикою

У столиці працювали сили ППО.

Росіяни атакували Київ "шахедами" та балістикою
Робота мобільної вогневої групи на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на п'ятницю росіяни вдалися до чергового терору цивільного населення у Києві із застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, дрони заходили на столицю з кількох напрямків.

Посадовець повідомив про падіння уламків збитих БПЛА у Солом'янському та Дарницькому районах. Спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. 

Мер Віталій Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони працювали на Оболоні. У Солом'янському та Дарницькому районах є виклики медиків на місця обстрілів. У Голосіївському уламки впали на будівлю, спалахнула пожежа. Згодом міський голова написав про ще одне падіння уламків у Голосіївському районі, туди вирушили медики.

Деякі жителі столиці стверджують, що в домівках є перебої з електропостачанням. Тимур Ткаченко підтвердив аварійні відключення на лівому березі. Згодом він додав, що спеціалістам вдалося частково відновити живлення. 

Начальник КМВА додав, що ворог завдав удару по закладу освіти у Солом'янському районі. Також "фіксуються наслідки у Святошинському районі". У Деснянському районі уламки впали на трамвайні колії.

Попередньо у столиці троє трамованих, двох з них госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

Пошкоджень зазнали колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна", загорянь та потерпілих там немає.
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