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Уночі атакували авіабазу "Енгельс-2" у Росії, є повідомлення про атаку на завод "Прогрес"

Росіяни поскаржилися на вибухи. 

Уночі атакували авіабазу "Енгельс-2" у Росії, є повідомлення про атаку на завод "Прогрес"
Пожежа у Росії
Фото: ASTRA

Уночі дрони атакували російську авіабазу "Енгельс" у Саратівській області. Також відомо про атаку на завод "Прогрес" у Тамбовській області, що виробляє обладнання для систем управління авіаційної і ракетної техніки. 

Російське міністерство оборони прозвітувало про 174 "збитих" дрони та три ракети. ASTRA пише, що супутники зафіксували пожежу на базі зберігання нафтопродуктів, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2". 

У Бєлгородській області губернатор тим часом повідомив про підрив колій, унаслідок чого з рейок зійшов тепловоз. 
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