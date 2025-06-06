Уночі дрони атакували російську авіабазу "Енгельс" у Саратівській області. Також відомо про атаку на завод "Прогрес" у Тамбовській області, що виробляє обладнання для систем управління авіаційної і ракетної техніки.

Російське міністерство оборони прозвітувало про 174 "збитих" дрони та три ракети. ASTRA пише, що супутники зафіксували пожежу на базі зберігання нафтопродуктів, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

У Бєлгородській області губернатор тим часом повідомив про підрив колій, унаслідок чого з рейок зійшов тепловоз.