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​Росіяни провели наймасовішу атаку на Тернопільську область. Постраждали люди

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки. 

​Росіяни провели наймасовішу атаку на Тернопільську область. Постраждали люди
Наслідки російської атаки
Фото: Тернопільська ОВА

Сьогодні, 6 червня, під час масованої дроново-ракетної атаки росіяни пошкодили промислову інфраструктуру Тернополя. Станом на 08:56 ранку відомо про 10 постраждалих, з них 5 – це рятувальники. 

У ОВА назвали це наймасовішою повітряною атакою на область і зазначили, що є багато влучань.

Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у самому Тернополі. 

За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. 

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки. 

Спочатку повідомили, що постраждали 5 людей. Пізніше у ОВА уточнили, що кількість постраждалих через нічну атаку ворога зросла і відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро – госпіталізовано.

Доповнення. Пізніше у ОВА повідомили, що після замірів якості повітря внаслідок пожежі. Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна.

  • Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах.
  • У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
  • У Луцьку п'ятеро людей поранені внаслідок влучання в будинок.
  • У Дрогобицькому районі Львівщини через атаку РФ пошкоджений промисловий об'єкт.
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