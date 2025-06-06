​Росіяни провели наймасовішу атаку на Тернопільську область. Постраждали люди

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Сьогодні, 6 червня, під час масованої дроново-ракетної атаки росіяни пошкодили промислову інфраструктуру Тернополя. Станом на 08:56 ранку відомо про 10 постраждалих, з них 5 – це рятувальники.

У ОВА назвали це наймасовішою повітряною атакою на область і зазначили, що є багато влучань.

Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед" у самому Тернополі.

За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

До ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Спочатку повідомили, що постраждали 5 людей. Пізніше у ОВА уточнили, що кількість постраждалих через нічну атаку ворога зросла і відомо про 10 людей, в тому числі 5 працівників ДСНС. Шестеро – госпіталізовано.

Доповнення. Пізніше у ОВА повідомили, що після замірів якості повітря внаслідок пожежі. Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

Фахівці рекомендують тернополянам, особливо дітям, утриматися від перебування на вулиці. Просять не відкривати вікна.