Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині

Упродовж доби російська армія поранила двох мирних мешканців Сумщини.

Як повідомили у ОВА, у Путивльській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ поранені люди 1966 та 1967 р.н.

Протягом доби, з ранку 5 червня до ранку 6 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

понад 10 ударів РСЗВ;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;

у Миколаївській громаді пошкоджено приватні житлові будинки об'єкт цивільної інфраструктури;

у Путивльській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, легковий автомобіль та нежитлові будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Нижньосироватській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 308 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 56 хвилин.