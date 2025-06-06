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Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині

Російська армія здійснила майже 110 обстрілів області.

Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби російська армія поранила двох мирних мешканців Сумщини.

Як повідомили у ОВА, у Путивльській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ поранені люди 1966 та 1967 р.н.

Протягом доби, з ранку 5 червня до ранку 6 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

  • понад 10 ударів РСЗВ;
  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Миколаївській громаді пошкоджено приватні житлові будинки об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Путивльській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, легковий автомобіль та нежитлові будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Нижньосироватській громаді пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 308 людей.

 За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 56 хвилин.
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