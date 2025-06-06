Троє людей постраждали на Харківщині через обстріли РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.
Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у с. Новоосинове Курилівської громади постраждала 53-річна жінка. У Куп'янську постраждала 74-річна жінка, а у с. Іванчуківка Куньєвської громади – 86-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 12 некерованих авіаційних ракет;
- 1 «Іскандер»;
- 1 КАБ;
- 1 ФАБ-500;
- 5 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено лікарню, приватний будинок;
- у Ізюмському районі пошкоджено 12 будинків, господарчу споруду.
На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.
- Перед цим у Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей.