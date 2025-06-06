Троє людей постраждали на Харківщині через обстріли РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у с. Новоосинове Курилівської громади постраждала 53-річна жінка. У Куп'янську постраждала 74-річна жінка, а у с. Іванчуківка Куньєвської громади – 86-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

1 «Іскандер»;

1 КАБ;

1 ФАБ-500;

5 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено лікарню, приватний будинок;

у Ізюмському районі пошкоджено 12 будинків, господарчу споруду.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.