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Троє людей постраждали на Харківщині через обстріли РФ

Ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. 

Троє людей постраждали на Харківщині через обстріли РФ
наслідки авіаудару по Куп'янську, ілюстративне фото
Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей. 

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у с. Новоосинове Курилівської громади постраждала 53-річна жінка. У Куп'янську постраждала 74-річна жінка, а у с. Іванчуківка Куньєвської громади – 86-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • 1 «Іскандер»;
  • 1 КАБ;
  • 1 ФАБ-500;
  • 5 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено лікарню, приватний будинок;
  • у Ізюмському районі пошкоджено 12 будинків, господарчу споруду.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

  • Перед цим у Харківській області через ворожі обстріли постраждали четверо дітей.
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