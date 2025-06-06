У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура

Під завалами можуть бути люди.

У ніч на 6 червня росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Відомо про чотирьох поранених, пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури.

Як повідомили у ОВА, попередньо окупанти атакували безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою: крилатою ракетою та "Іскандер-М". Зафіксували 14 вибухів.

Били по житловому масиву. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки

Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.

На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби.