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У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура

Під завалами можуть бути люди.

У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура
Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 6 червня росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Відомо про чотирьох поранених, пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. 

Як повідомили у ОВА, попередньо окупанти атакували безпілотниками типу "Герань-2" і балістикою: крилатою ракетою та "Іскандер-М". Зафіксували 14 вибухів. 

Били по житловому масиву. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості. 

Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками. 

Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки

Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.

На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби.

  • Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в різних регіонах.
  • В Києві відомо про чотирьох убитих і 20 поранених унаслідок атаки ворога.
  • Росіяни провели наймасовішу атаку на Тернопільську область. Постраждали люди. 
  • У Дрогобицькому районі Львівщини через атаку РФ пошкоджений промисловий об'єкт 
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