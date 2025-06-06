Зеленський про обстріли: зараз саме той момент, коли світ може зупинити цю війну, натиснувши на Росію

Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масштабний нічний обстріл росіянами України і закликав до тиску на Росію.

“Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика. Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Президент висловив співчуття рідним загиблих. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції.

“Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче”, – закликав Зеленський.