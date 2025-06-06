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Удар на випередження: Україна атакувала російські аеродроми і логістичний пункт

У Саратовській області – масштабна пожежа. 

Сили оборони України завдали по ворогу удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу вони атакували аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти, повідомили в Генштабі

У ніч на 6 червня Сили оборони успішно вдарили по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області, де скупчена авіація, що залишилась після операції Служби безпеки України. Також уразили аеродром "Дягілево" у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовують для ракетних ударів по території України і звідки здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

Україна атакувала російські аеродроми
Фото: Генштаб у Facebook
Україна атакувала російські аеродроми

"У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються", – повідомили в Генштабі.

У Рязанській області є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються. 

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території Росії та тимчасово окупованих районах України. 

"Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються. До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", – йдеться у повідомленні. 
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