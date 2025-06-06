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На Одещині восьмеро товаришів намагались уплав Дунаєм потрапити до Румунії

На іншому березі їх чекав спільник, який обіцяв допомогти працевлаштуватися за кордоном.

На Одещині восьмеро товаришів намагались уплав Дунаєм потрапити до Румунії
Затримані нелегали
Фото: ДПСУ

У Одеській області затримали вісьмох товаришів, які намагались незаконно перетнути кордон через річку Дунай.

Про це повідомили у ДПСУ.

Неподалік держрубежу України прикордонники Ізмаїльського загону за допомогою технічних засобів виявили та затримали вісьмох жителів міста Ізмаїл віком від 34 до 49 років.

Як з’ясувалося, чоловіки давно товаришують між собою. Один із них запропонував іншим разом незаконно перетнути кордон з України до Румунії. Не маючи підстав для відстрочки від мобілізації, усі учасники погодилися піти на ризик.

Група мала намір подолати річку Дунай уплав, де на іншому березі їх очікував знайомий, який обіцяв їм допомогти з працевлаштуванням за кордоном.

На затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 "Спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".

  • У квітні на Одещині викрили ще три "ухилянтські" схеми, серед затриманих – очільники медцентру психічного здоров’я.
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