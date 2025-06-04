Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна

Полковнику Держприкордонслужби повідомили підозру в наданні хабаря голові ВЛК

За даними слідства, він хотів пройти комісію без своєї участі, і щоб медики знайшли в нього хворобу, яка не дозволила би переведення на фронт. 

Полковнику Держприкордонслужби повідомили підозру в наданні хабаря голові ВЛК
Полковнику ДПС повідомили підозру за передачу хабаря голові ВЛК
Фото: ДБР

Полковника Державної прикордонної служби викрили на наданні хабаря голові ВЛК одного з медзакладів ДПСУ. За даними ДБР, він через посередницю-медсестру передав йому $2000 за те, щоб пройти комісію без своєї участі.

При цьому полковник попросив знайти в нього легке захворювання, яке б не дозволило перевести його до району бойових дій, але при цьому не було підставою для звільнення з військової служби. Факт передачі неправомірної винагороди зафіксували слідчі. 

Полковник отримав підозру за ч. 3 статті 369 – за передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах. Також підозру отримала медсестра. Обом загрожує до 8 років позбавлення волі.

Голову ВЛК, якому призначався хабар, затримали минулого місяця під час подібної оборудки. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies