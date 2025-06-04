Полковнику Держприкордонслужби повідомили підозру в наданні хабаря голові ВЛК

Полковника Державної прикордонної служби викрили на наданні хабаря голові ВЛК одного з медзакладів ДПСУ. За даними ДБР, він через посередницю-медсестру передав йому $2000 за те, щоб пройти комісію без своєї участі.
При цьому полковник попросив знайти в нього легке захворювання, яке б не дозволило перевести його до району бойових дій, але при цьому не було підставою для звільнення з військової служби. Факт передачі неправомірної винагороди зафіксували слідчі.
Полковник отримав підозру за ч. 3 статті 369 – за передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах. Також підозру отримала медсестра. Обом загрожує до 8 років позбавлення волі.
Голову ВЛК, якому призначався хабар, затримали минулого місяця під час подібної оборудки.