Полковнику Держприкордонслужби повідомили підозру в наданні хабаря голові ВЛК

За даними слідства, він хотів пройти комісію без своєї участі, і щоб медики знайшли в нього хворобу, яка не дозволила би переведення на фронт.

Полковника Державної прикордонної служби викрили на наданні хабаря голові ВЛК одного з медзакладів ДПСУ. За даними ДБР, він через посередницю-медсестру передав йому $2000 за те, щоб пройти комісію без своєї участі.

При цьому полковник попросив знайти в нього легке захворювання, яке б не дозволило перевести його до району бойових дій, але при цьому не було підставою для звільнення з військової служби. Факт передачі неправомірної винагороди зафіксували слідчі.

Полковник отримав підозру за ч. 3 статті 369 – за передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах. Також підозру отримала медсестра. Обом загрожує до 8 років позбавлення волі.

Голову ВЛК, якому призначався хабар, затримали минулого місяця під час подібної оборудки.