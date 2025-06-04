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Головне за ніч та ранок середи, 4 червня: атака на Харків, удари по Сумщині, майже 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 178 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок середи, 4 червня: атака на Харків, удари по Сумщині, майже 180 боєзіткнень
Наслідки удару на Сумщині
Фото: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Про вибухи у Харкові через атаку російськими ударними безпілотниками повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району – Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили. "Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", – сказав Терехов.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень, ворог також завдав трьох ракетних і 77 авіаційних ударів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили ворожих 55 атак, на Новопавлівському - 32.

На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1020 окупантів. Росія вже втратила в Україні 991820 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі Росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.

За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА.

Також пошкоджені 10 приватних осель.

Загалом за добу Росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, 28 поранила.

Агенція Associated Press повідомила, що вперше з часу створення формату Контактної групи щодо оборони України "Рамштайн" три роки тому очільник Пентагону не візьме участь у засіданні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет пропустить зустріч у Брюсселі 4 червня, до якої долучаться урядовці з близько 50 країн, через завантаженість графіку. Він не встигає вчасно прибути до бельгійської столиці після того, як лише нещодавно повернувся із безпекової конференції у Сінгапурі. Проте справжня причина відсутності Геґсета може полягати у бажанні США дистанціюватися від ініціативи з допомоги Україні, яку сама ж країна започаткувала за попередньої адміністрації. Про це свідчить той факт, що голова Пентагону відмовився навіть від приєднання засобами відеозв'язку.

Сенат США у вівторок погодив на посаду заступника міністра оборони кандидатуру Майкла Даффі – чиновника, що у 2019 році був відповідальним за припинення військової допомоги Україні.

Як пише Reuters, колишній співробітник Білого дому часів першої каденції Дональда Трампа отримав підтримку 51 сенатора, 45 висловилися проти його призначення - чітко за партійними лініями.

Даффі відомий тим, що під час спроб адміністрації Трампа тиснути на тоді новообраного Президента Володимира Зеленського у справі корупційних звинувачень проти Джо Байдена та його родини дав наказ Пентагону припинити надсилати Києву гроші та зброю, попри погодження з боку Конгресу. Зрештою скандал завершився першою спробою оголошення імпічменту Трампу, яка, як і наступна після штурму Капітолію у січні 2021 року, була невдалою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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