Головне за ніч та ранок середи, 4 червня: атака на Харків, удари по Сумщині, майже 180 боєзіткнень

Про вибухи у Харкові через атаку російськими ударними безпілотниками повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району – Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили. "Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", – сказав Терехов.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 боєзіткнень, ворог також завдав трьох ракетних і 77 авіаційних ударів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили ворожих 55 атак, на Новопавлівському - 32.

На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1020 окупантів. Росія вже втратила в Україні 991820 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Цієї ночі Росія вдарила дронами по заводу біоетанолу в Лебединській громаді Сумської області. Пошкоджені цистерни, є розлив патоки.

За попередніми даними, у громаді зафіксували влучання 12 дронів. Минулося без постраждалих, повідомили в ОВА.

Також пошкоджені 10 приватних осель.

Загалом за добу Росія вбила в області чотирьох людей у Сумах, 28 поранила.

Агенція Associated Press повідомила, що вперше з часу створення формату Контактної групи щодо оборони України "Рамштайн" три роки тому очільник Пентагону не візьме участь у засіданні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет пропустить зустріч у Брюсселі 4 червня, до якої долучаться урядовці з близько 50 країн, через завантаженість графіку. Він не встигає вчасно прибути до бельгійської столиці після того, як лише нещодавно повернувся із безпекової конференції у Сінгапурі. Проте справжня причина відсутності Геґсета може полягати у бажанні США дистанціюватися від ініціативи з допомоги Україні, яку сама ж країна започаткувала за попередньої адміністрації. Про це свідчить той факт, що голова Пентагону відмовився навіть від приєднання засобами відеозв'язку.

Сенат США у вівторок погодив на посаду заступника міністра оборони кандидатуру Майкла Даффі – чиновника, що у 2019 році був відповідальним за припинення військової допомоги Україні.

Як пише Reuters, колишній співробітник Білого дому часів першої каденції Дональда Трампа отримав підтримку 51 сенатора, 45 висловилися проти його призначення - чітко за партійними лініями.

Даффі відомий тим, що під час спроб адміністрації Трампа тиснути на тоді новообраного Президента Володимира Зеленського у справі корупційних звинувачень проти Джо Байдена та його родини дав наказ Пентагону припинити надсилати Києву гроші та зброю, попри погодження з боку Конгресу. Зрештою скандал завершився першою спробою оголошення імпічменту Трампу, яка, як і наступна після штурму Капітолію у січні 2021 року, була невдалою.

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