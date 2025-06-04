Росіяни півтори години били по Харкову ракетами і дронами (оновлено)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті через атаку російськими ударними безпілотниками та ракетами.

Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району – Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили.

"Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", – сказав Терехов.

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