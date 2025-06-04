Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни півтори години били по Харкову ракетами і дронами (оновлено)

Постраждала одна людина – чоловік 30 років. 

Росіяни півтори години били по Харкову ракетами і дронами (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті через атаку російськими ударними безпілотниками та ракетами.

Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району – Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили.

"Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", – сказав Терехов. 

Пошкоджено: 

  • цех цивільного підприємства; 
  • ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Один постраждалий, чоловік 30 років. Лікарі стабілізували стан.
  • горіла СТО.
  • згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч.
  • пошкоджено дах складу.
  • потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів. Зачепило електромережу.
  • знайдено не розірваний "Шахед".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies