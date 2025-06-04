Росіяни півтори години били по Харкову ракетами і дронами (оновлено)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті через атаку російськими ударними безпілотниками та ракетами.
Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району – Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім "Шахедів". Один – не вибухнув. Решта – влучили.
"Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях", – сказав Терехов.
Пошкоджено:
- цех цивільного підприємства;
- ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Один постраждалий, чоловік 30 років. Лікарі стабілізували стан.
- горіла СТО.
- згорів приватний будинок, гараж, флігель. Постраждало ще 7 осель поруч.
- пошкоджено дах складу.
- потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів. Зачепило електромережу.
- знайдено не розірваний "Шахед".