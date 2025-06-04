Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарський уряд на офіційному сайті повідомив про розширення санкційного списку для узгодження його із 17-им пакетом обмежень, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.

До оновленого переліку потрапили 17 людей та 58 компаній, що пов'язані з російським військовим комплексом. Їхні активи на території Швейцарії віднині будуть заморожені, а економічна діяльність та отримання коштів заборонені. Для підсанкційних осіб також стануть неможливими подорожі чи транзит територією країни.

Окрім цього, санкції застосовані до 189 суден так званого "тіньового флоту" РФ, які заборонено купувати, продавати чи обслуговувати.

Усі зміни до санкційних документів набули чинності опівночі за київським часом.