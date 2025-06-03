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Білий дім: Україна не попереджала Трампа про операцію "Павутина"

Інших подробиць у адміністрації Трампа не повідомили.

Білий дім: Україна не попереджала Трампа про операцію "Павутина"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, чи був Дональд Трамп попереджений щодо операції “Павутина”, передає Укрінформ.

“Ні, він не був (попереджений – ред.)”, - сказала Левітт.

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Інших подробиць речниця Трампа не повідомила.

Що відомо про операцію "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
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