Білий дім: Україна не попереджала Трампа про операцію "Павутина"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, чи був Дональд Трамп попереджений щодо операції “Павутина”, передає Укрінформ.
“Ні, він не був (попереджений – ред.)”, - сказала Левітт.
Інших подробиць речниця Трампа не повідомила.
Що відомо про операцію "Павутина"
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1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
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Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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Україна заздалегідь не проінформувала адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 41 військового літака росіян під час спецоперації Служби безпеки України 1 червня.