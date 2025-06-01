​Україна не попереджала США про спецоперацію "Павутина", - ЗМІ (виправлено)

Україна заздалегідь не проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Про це повідомляє Axios.

Спочатку портал повідомив, що Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку. Однак, пізніше текст було виправлено.

CBS News із посиланням на співрозмовників у Білому домі також повідомив, що в Білому домі не знали про підготовку операції "Павутина". Телеканал додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

Спецоперація "Павутина"