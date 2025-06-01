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​Україна не попереджала США про спецоперацію "Павутина", - ЗМІ (виправлено)

Білий дім поки відмовився від офіційних коментарів.

​Україна не попереджала США про спецоперацію "Павутина", - ЗМІ (виправлено)
Ілюстративне фото
Фото: скріншот

Україна заздалегідь не проінформувала адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Про це повідомляє Axios.

Спочатку портал повідомив, що Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку. Однак, пізніше текст було виправлено. 

CBS News із посиланням на співрозмовників у Білому домі також повідомив, що в Білому домі не знали про підготовку операції "Павутина". Телеканал додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

Спецоперація "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
  • Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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