Унаслідок стрілянини біля пункту допомоги у Смузі Гази загинуло понад 30 людей

Свідки заявили, що ізраїльські війська обстріляли натовп приблизно за 1000 метрів від пункту надання гуманітарної допомоги під керівництвом організації, яку підтримує Єрусалим.

У неділю щонайменше 31 людина загинула та 175 отримали поранення, коли вони прямували за їжею до Смуги Гази.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на представників охорони здоров'я анклаву, польового шпиталю Червоного Хреста та свідків.

Свідки заявили, що ізраїльські війська обстріляли натовп приблизно за 1000 метрів від пункту надання гуманітарної допомоги, яким керує організація, яку підтримує Ізраїль.

Ізраїльські військові у короткій заяві заявили, що їм “наразі невідомо про поранення, спричинені вогнем (ізраїльських військових) у пункті розподілу гуманітарної допомоги”.

Гуманітарний фонд Гази, який підтримується Ізраїлем та США та розподіляє гуманітарну допомогу, заявив, що доставив допомогу “без інцидентів” рано вранці в неділю, і спростував попередні повідомлення про хаос та стрілянину навколо своїх пунктів, які розташовані в ізраїльських військових зонах, де незалежний доступ обмежений.

“Розподіл допомоги, що здійснюється Гуманітарним фондом Гази, був затьмарений хаосом, і численні свідки заявили, що ізраїльські війська обстріляли натовпи поблизу місць доставки. За даними місцевих органів охорони здоров'я, до неділі щонайменше шестеро людей загинули та понад 50 отримали поранення”, ‒ зазначає видання.