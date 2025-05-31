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Розпочалося голосування на виборах президента Польщі на закордонних дільницях

Голосувати почали в Аргентині, Бразилії та на сході Канади.

Розпочалося голосування на виборах президента Польщі на закордонних дільницях
Перший тур президентських виборів у Польщі
Фото: EPA/UPG

Розпочалося голосування у другому турі президентських виборів Польщі на закордонних дільницях.

Як пише RMF324, у Аргентині, Бразилії та на сході Канади голосувати вже можна з 7:00 до 15:00 за польським часом. 

Найвища явка спостерігається у Бразилії.

Спочатку о 12:00 за польським часом виборчі дільниці відкрилися в столиці Аргентини Буенос-Айресі, бразильських містах Бразиліа, Сан-Паулу та Куритиба, а також у Галіфаксі, Новій Шотландії в Канаді. У цих містах голосування завершиться о 17:00 (2:00 ночі з суботи на неділю за польським часом).

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О 13:00 за польським часом виборчі дільниці мали відкритися для виборців у Чилі, Домініканській Республіці, Кубі та Венесуелі, а також на сході Сполучених Штатів та інших частинах Канади. Через годину голосування розпочнеться в Панамі, Перу та Колумбії, а ще через годину – на виборчих дільницях, створених у Мексиці, у Мехіко та Канкуні.

Останніми виборчими дільницями на американському континенті, які почнуть приймати голоси, є ті, що на заході Сполучених Штатів та в Канаді.

Згідно з даними Національної виборчої комісії, в Аргентині для участі у другому турі виборів зареєструвалося 238 осіб, у Бразилії – 224, а в Мексиці – майже 480 осіб, що є найбільшою кількістю серед країн Латинської Америки. Перед першим туром у цих країнах було зареєстровано 205, 180 та 300 виборців відповідно.

  • Згідно із соцопитуванням, у другому турі президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня, більшість громадян цієї країни готові голосувати за "менше зло".
  • У першому турі виборів переміг Рафал Тшасковський, набравши 31,36% голосів. Він випередив Кароля Навроцького, який здобув 29,54%. 
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