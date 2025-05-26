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Понад 74% поляків на президентських виборах готові голосувати за "менше зло"

У другому турі президентських виборів змагаються Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. 

Понад 74% поляків на президентських виборах готові голосувати за "менше зло"
Фото ілюстративне
Фото: rmf24.pl

У другому турі президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня, більшість громадян цієї країни готові голосувати за "менше зло".

Як пише RMF24, 74,3% респондентів заявляють про свою готовність проголосувати за кандидата, в якому вони не повністю переконані, але не утриматися від голосування. 

У виданні зазначають, що це свідчить про те, що поляки воліють активно брати участь у виборах. Серед виборців Адріана Зандберга, Магдалени Беят та Шимона Головні готовність до таких дій особливо висока.

У першому турі 65,9% респондентів проголосували більше "за" свого кандидата, ніж "проти" інших.  

Голоси виборців, які не підтримали жодного з двох основних кандидатів (Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького) у першому турі, мають вирішальне значення для результату другого туру.  

Обидвоє кандидатів інтенсивно домагаються голосів виборців, особливо тих, хто не голосував за них у першому турі. Останні дні кампанії вони проводять, зустрічаючись із виборцями, проводячи дебати, щоб здобути прихильність тих, хто ще не визначився. Зокрема вони намагаються завоювати голоси прихильників Славоміра Менцена, підтримка яких може виявитися вирішальною.

  • 25 травня у Варшаві кандидати на пост президента Польщі Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький провели паралельні мітинги, на які з'їхалися прихильники обох політиків із усіх кінців країни.
  • У першому турі виборів переміг Рафал Тшасковський, набравши 31,36% голосів. Він випередив Кароля Навроцького, який здобув 29,54%. 
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