Польські винищувачі перехопили у Балтійському морі російський Су-24

Польські винищувачі 22 травня ввечері перехопили у Балтійськму морі російський Су-24, який виконував там "небезпечні маневри".
Про це під час пресконференції у Кракові заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.
"Вчора ввечері оперативне командування ОЗС НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 Російської Федерації", — повідомив Косіняк-Камиш.
Як наголосив Косіняк-Камиш, чергова пара польських винищувачів, виявила російський літак, перехопила його та ефективно стримала.
- На початку травня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні.