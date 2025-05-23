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Польські винищувачі перехопили у Балтійському морі російський Су-24

Винищувач РФ виконував "небезпечні маневри".

Польські винищувачі перехопили у Балтійському морі російський Су-24
Су-34
Фото: Wikipedia

Польські винищувачі 22 травня ввечері перехопили у Балтійськму морі російський Су-24, який виконував там "небезпечні маневри".

Про це під час пресконференції у Кракові заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.

"Вчора ввечері оперативне командування ОЗС НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 Російської Федерації", — повідомив Косіняк-Камиш.

Як наголосив Косіняк-Камиш, чергова пара польських винищувачів, виявила російський літак, перехопила його та ефективно стримала.

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