Польські винищувачі перехопили у Балтійському морі російський Су-24

Польські винищувачі 22 травня ввечері перехопили у Балтійськму морі російський Су-24, який виконував там "небезпечні маневри".

Про це під час пресконференції у Кракові заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Укрінформ.

"Вчора ввечері оперативне командування ОЗС НАТО в Європі видало наказ польській черговій парі перехопити літак Су-24 Російської Федерації", — повідомив Косіняк-Камиш.

Як наголосив Косіняк-Камиш, чергова пара польських винищувачів, виявила російський літак, перехопила його та ефективно стримала.