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В Орловській області Росії впав військовий вертоліт Мі-8, екіпаж загинув

Вже після падіння – лунали вибухи. Ймовірно, вибухали боєприпаси.

В Орловській області Росії впав військовий вертоліт Мі-8, екіпаж загинув
Фото: скрін

Сьогодні, 23 травня, в Орловській області Росії впав військовий вертоліт Мі-8, внаслідок чого відомо про щонайменше двох загиблих (екіпаж вертольота), повідомляє низка російських медіа та телеграм-каналів. 

Вертоліт зазнав аварії в селищі Наришкіне близько 14:00. За словами очевидців, після падіння вертольота почалася пожежа, лунали вибухи. Ймовірно, вибухали боєприпаси.

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Однією з причин падіння гелікоптера називають відмову двигуна. Також повідомляють, що перед падінням вертоліт розвернуло на 180 градусів. Він димів під час падіння.

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