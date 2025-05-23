В Орловській області Росії впав військовий вертоліт Мі-8, екіпаж загинув

Вже після падіння – лунали вибухи. Ймовірно, вибухали боєприпаси.

Сьогодні, 23 травня, в Орловській області Росії впав військовий вертоліт Мі-8, внаслідок чого відомо про щонайменше двох загиблих (екіпаж вертольота), повідомляє низка російських медіа та телеграм-каналів.

Вертоліт зазнав аварії в селищі Наришкіне близько 14:00. За словами очевидців, після падіння вертольота почалася пожежа, лунали вибухи. Ймовірно, вибухали боєприпаси.

Однією з причин падіння гелікоптера називають відмову двигуна. Також повідомляють, що перед падінням вертоліт розвернуло на 180 градусів. Він димів під час падіння.