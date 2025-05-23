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Сили оборони півдня: ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів на Херсонщині

Росіяни намагаються взяти під контроль декілька островів на Придніпровському напрямку.

Сили оборони півдня: ворог намагається витіснити ЗСУ від Антонівських мостів на Херсонщині
Боєць сил оборони України
Фото: Генштаб

Російська армія намагається витіснити Сили оборони України від Антонівських мостів, а на півдні острівної зони прагнуть узяти під контроль острови Забич, Нестрига та Козулиський на Придніпровському напрямку.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"На декількох точках ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувальних дій. Ці форсувальні дії невеликими групами піхоти в одному-кількох човнах зазвичай здійснює ворог, і він намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів, а також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський", — каже Волошин.

За словами речника, російські війська безуспішно намагаються зайняти плацдарм, щоб поступово здійснити висадку на правий берег Дніпра. 

Водночас речник наголосив, що сил і засобів, які ворог там зосередив, достатньо для проведення таких дій, але не для великого, стратегічного форсування Дніпра.

"Проте противник там постійно буде діяти, тримати високу свою активність завдяки тому, що зібрав там таку кількість сил, щоб кожен день проводити такі штурми", — додав Волошин.

  • За минулу добу на Придніпровському напрямку окупанти не проводили штурмових та форсувальних дій, проте активно застосовували дрони, артилерію та завдавали авіаційних ударів.
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