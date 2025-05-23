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У Києві власник барбершопу допомагав клієнтам тікати від мобілізації за кордон

За 14 тисяч доларів він обіцяв організувати перехід до Молдови, але був затриманий.

У Києві власник барбершопу допомагав клієнтам тікати від мобілізації за кордон
Фото: Нацполіція

У Києві Нацполіція викрила схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови -  власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполу.

Під час розмов із клієнтами чоловік знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. 

"Наприклад, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости", - зазначили в Нацполіції.

Правоохоронці затримали підприємця-перукаря одразу після отримання частини грошей – 9800 доларів. Йому вже оголошено про підозру. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

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