У прифронтових регіонах функціонує 15 підземних шкіл, до кінця року планують ввести в експлуатацію ще 180

Водночас у профільному міністерстві кажуть, що близько 80% шкіл забезпечені різними спорудами цивільного захисту або найпростішими укриттями.

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що в Україні функціонує 15 підземних шкіл у прифронтових регіонах, до кінця року планується ввести в експлуатацію ще 180, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми в Україні маємо понад 13 тис. шкіл, це якщо ми говоримо про всю країну. Близько 80% шкіл забезпечені різними спорудами цивільного захисту або найпростішими укриттями", – сказала Кузьмичова в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в інші 20% входять школи в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській і Сумській областях, де найпростіші укриття не гарантують безпеку, і потрібно будувати протирадіаційні укриття.

Також вона повідомила, що підземні школи (протирадіаційні укриття) будуються винятково на прифронтових територіях.

"Якщо ми говоримо про кількість уже побудованих, то їх 15. Зокрема, вісім – це Запорізька область", – додала заступниця міністра.

Водночас вона розповіла, що в будівництві перебуває ще близько двохсот, і в планах до кінця року ввести в експлуатацію близько 180 об'єктів.