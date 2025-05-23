Вранці ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині. Загинув один комунальник, ще один отримав поранення

Вранці ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
“Близько 9.20 ворог обстріляв Куп’янськ. Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою. На цей час відомо про двох постраждалих – це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства. Поранених госпіталізували у важкому стані”, – написав Синєгубов.
Згодом він уточнив, що одного з поранених комунальників не вдалося врятувати. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого.
Також Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів у селища Печеніги постраждав 66-річний чоловік.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 5 БпЛА «Шахед»;
- 10 БпЛА «Герань-2»;
- 1 FPV-дрон;
- 1 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;
- у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.