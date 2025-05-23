Військовополонені росіяни отримують до 2 тисяч грн зарплатні в українських таборах

У Мін'юсті розповіли, як Україна забезпечує права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій.

Середній заробіток військовополонених росіян в українських таборах становить від 1,5 тис. до 2 тис. грн в місяць.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"Україна послідовно виконує зобов’язання, передбачені міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією 1949 року, у частині поводження з військовополоненими. Умови тримання російських військовослужбовців, які потрапили в полон, відповідають стандартам міжнародного та національного законодавства. Міністерство юстиції забезпечує контроль за дотриманням усіх передбачених прав та умов", - йдеться у повідомленні.

У таборах для військовополонених облаштовані спальні приміщення, їдальні, медичні пункти, лазні, бібліотеки, пекарні, майстерні, укриття, а також інфраструктура для осіб з інвалідністю, а усі полонені забезпечуються одягом, засобами гігієни та триразовим гарячим харчуванням.

Медичне обслуговування охоплює щомісячні огляди, амбулаторну та стаціонарну допомогу — у тому числі в закладах охорони здоров’я поза системою Мін’юсту - якщо в установі табору або інших установах ДКВС немає можливості надати потрібну медичну допомогу.

Полонені залучаються до роботи у швейних, деревообробних цехах, кухнях, а також виготовляють пакети, меблі, ялинкові прикраси. Тому всі, хто може працювати за станом здоров’я, мають можливість виконувати оплачувану роботу шість днів на тиждень.

"Розмір винагороди визначено відповідно до Женевської конвенції та становить щонайменше чверть швейцарського франка за день. У квітні середній заробіток полонених коливався від 1500 до 2000 грн", - зазначається в повідомленні.

Серед іншого, в таборах облаштовано бібліотеки з книгами різними мовами, зали для перегляду телепередач, спортивні майданчики та кімнати для релігійних потреб, а також створено можливості для інтелектуального розвитку, дозвілля, спортивних занять, ігор, а за запитом полонені можуть звертатися до релігійних діячів або духовних наставників.

Україна також забезпечує право на листування та телефонні дзвінки з родиною. Військовополонені надіслали та отримали понад 6500 листів, понад 4000 разів скористалися телефонним зв’язком. Надходять також посилки — на сьогодні їх кількість перевищує 6500.