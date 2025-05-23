Внаслідок обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, ще три дістали поранень

Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Степанівка, Наддніпрянське.

Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Степанівка, Наддніпрянське.

Пошкоджено 4 приватних будинки, будівлю підприємства, 2 авто, об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів за минулу добу одна людина загинула, ще три отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога.