Розслідування вбивства Портнова в Іспанії засекретили

Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як пише Укрінформ, провадження належить тримати у таємниці, проте деякі деталі резонансного розслідування все ж потрапили до преси.

Зокрема стало відомо, що вбивця стріляв у Портнова щонайменше дев'ять разів, адже на місці події було знайдено 9 гільз. Проте точну кількість вогнепальних поранень у вбитого експосадовця слідчі не повідомили.

Також іспанські ЗМІ пишуть, що до ліквідації Портнова причетні троє людей: один стріляв, двоє інших допомогли йому залишити місце події. Станом на зараз поліція намагається встановити їхні особи, використовуючи записи з камер спостереження. Місце перебування кілерів досі не відоме.