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Розслідування вбивства Портнова в Іспанії засекретили

Суд вирішив не оприлюднювати деталі справи.

Розслідування вбивства Портнова в Іспанії засекретили
Місце вбивства Портнова
Фото: EPA/UPG

Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як пише Укрінформ, провадження належить тримати у таємниці, проте деякі деталі резонансного розслідування все ж потрапили до преси.

Зокрема стало відомо, що вбивця стріляв у Портнова щонайменше дев'ять разів, адже на місці події було знайдено 9 гільз. Проте точну кількість вогнепальних поранень у вбитого експосадовця слідчі не повідомили.

Також іспанські ЗМІ пишуть, що до ліквідації Портнова причетні троє людей: один стріляв, двоє інших допомогли йому залишити місце події. Станом на зараз поліція намагається встановити їхні особи, використовуючи записи з камер спостереження. Місце перебування кілерів досі не відоме. 

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