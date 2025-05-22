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За рік існування проєкту "Хочу к своим" до Росії виїхав лише один колаборант

На сайті проєкту представлені 300 профілів.

За рік існування проєкту "Хочу к своим" до Росії виїхав лише один колаборант
Запуск проєкту 'Хочу к своим', 25 липня 2024.
Фото: Анна Стешенко

Від початку існування українського державного проєкту "Хочу к своим" та до 22 травня 2025 року лише один колаборант виїхав до Росії. 

Про це повідомили в пресслужбі проєкту.

На сайті проєкту представлені профілі 300 колаборантів, які готові виїхати до РФ та дали згоду на публікацію своїх персональних даних, сподіваючись, що російська сторона їх забере. Але станом на 22 травня в рамках проєкту до Росії виїхав лише один зрадник.

Інші колаборанти - як ті, чиї профілі опубліковані на сайті, так і ті, хто не дав на це згоди - досі чекають. Одні - по кілька місяців, інші - вже роками.

"Державний проєкт "Хочу к своим" вчергове пропонує представникам російської влади організувати виїзд до РФ засуджених агентів росії, які безпосередньо працювали на неї, за умови повернення українців з російської неволі. Кожен із них добровільно заявив про бажання виїхати до Росії й відверто називає росіян “своїми”. Та “свої” - їх не поспішають забирати", - йдеться в повідомленні.

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