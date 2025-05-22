Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні список імен для обміну у форматі "1000 на 1000".
Про це повідомив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов, передає Укрінформ.
"Можу підтвердити факт передачі списків російській стороні наших військовополонених",- сказав він.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що росіянам передали спислк.
"Щодо обміну 1000 на 1000, Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим", - написав він у Telegram.
Раніше президент Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.