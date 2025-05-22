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Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Єрмак наголосив, що Україна зробила свою частину підготовчої роботи, і Росія "мала б прискоритись з цим".

Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні список імен для обміну у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"Можу підтвердити факт передачі списків російській стороні наших військовополонених",- сказав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що росіянам передали спислк.

"Щодо обміну 1000 на 1000, Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим", - написав він у Telegram.

Раніше президент Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими.

  • Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.
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